Eiza González relató la experiencia de vivir nuevamente con su madre a sus 30 años a causa de la pandemia.

La pandemia de coronavirus ha afectado de diversas maneras a millones de familias en todo el mundo, además de cambiar el día a día de las personas, como a Eiza González, quien habló de su experiencia y reveló que vivió con su madre al inicio del confinamiento.

La actriz, Eiza González acudió al programa de Jimmy Kimmel, donde dio detalles de cómo ha sido pasar la cuarentena junto a su madre, Glenda Reyna .

De acuerdo con la famosa, ha visto más a Jimmy Kimmel que a su propia familia, sin embargo, el conductor le mencionó sobre la estancia en Los Ángeles, California, Estados Unidos, de su madre, quien a principios de marzo del 2020 viajó a Hollywood para convivir unos días con Eiza González.

“Se quedó aquí estancada por siete meses. Fue una locura, porque mi madre, es una tradición que venga a verte, porque se preocupa por ti, no por mí, porque la haz hecho realmente famosa”. Eiza González

Es así que, Eiza González explicó que su madre llegó con un equipaje de mano, debido a que solo la visitaría por cuatro días, para el estreno de una película, que no especificó, pero ante las restricciones para evitar contagios de coronavirus “se quedó durante siete meses” .

“Fue salvaje vivir con tu madre de nuevo a los 30 años, no es la mejor idea”. Eiza González

A pesar de que fue una situación inesperada, Eiza González detalló que realmente fue divertido vivir con su madre, ya que fue como “un cambio de roles”, porque estaba viviendo en casa de la protagonista de ‘Lola, érase una vez’.

“Ella está de vuelta en casa, se acabó que fuera como un niño, pero realmente abusé de eso, lo cual fue divertido y ella estaba bien con eso. Creo se lo merecía. Ahora está en casa, que es triste, pero sé que está a salvo”. Eiza González

Eiza González da detalles sobre su accidente en bicicleta

Por otro lado, en el programa mencionado, presentaron el video sobre el accidente en bicicleta que tuvo Eiza González hace unos días, por lo que dio detalles de eso.

La actriz de Hollywood enfatizó en que el incidente es un ejemplo “básico de lo que ella puede ser”, y recordó que estaba disfrutando de un día con su amigo Dave, quien decidió grabarla mientras paseaba con su bicicleta.

“Tenía ese lindo sombrero que dije: ‘voy a modelar con esto’. Luego me di cuenta que lo puse un poco abajo, así que no pude ver la calle, no pude agarrar el mango, porque no podía verlo y miré ese pequeño espacio y vi un auto. Simplemente, ya sabes”. Eiza González

Finalmente, Eiza González dijo haberse reído mucho de la situación, aunque resultó con un hematoma en su rodilla derecha.