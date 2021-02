En entrevista para el programa Venga la Alegría, Edy Smol cuestionó Pepillo Origel por no tener mesura.

El pasado 23 de enero Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, presumió en sus redes sociales que había recibido la vacuna contra el Covid-19. De inmediato recibió un sinfín de críticas por haber viajado a Miami, Estados Unidos y decidir vacunarse sin ser residente.

Edy Smol también se pronunció en contra del periodista pues aseguró que los ataques no vienen por envidia sino por su falta de humildad al promocionarlo en sus redes sociales.

En entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’ el “gurú de la moda” arremetió contra del conductor detallando que no tenía por qué compartirlo en las redes sociales.

Edy Smol critica a Pepillo Origel por recibir vacuna en Estados Unidos

Para Edy Smol el principal error de Pepillo Origel fue compartirlo de esa manera ya que demostró que no tuvo mesura.

“Eso es ser alguien que no tiene ni valores ni sentido de lo que es la mesura y la propiedad, y si ya hiciste algo malo, y sabes que lo hiciste, ¿por qué lo posteas?, ¿por qué lo alardeas?” Edy Smol

El experto en moda cuestionó que encima en su mensaje arremetió contra México.

“¿Por qué encima sobajas y escupes a tu país? ¿Dónde quedó tu humildad, tu sentido de hermandad?” Edy Smol

Edy Smol detalló que las críticas contra Pepillo Origel no fueron porque haya envidia, sino por la manera en la que lo hizo.

"Sale en una entrevista a decir: 'Es porque me tienen envidia. Es porque desean ser como yo', a ver, ¿quién te va a tener envidia de que seas un ser humano que vas y te saltas las reglas?, ¿de qué quitaste la oportunidad a otra persona de vacunarse que sí tenía derechos, que sí paga impuestos en ese país? Porque encima no pagaste por la vacuna Juan José, te la regalaron. Tú no la pagaste" Edy Smol

El “gurú de la moda” destacó que el periodista demostró que no tiene ni educación ni moral al hacer ese tipo de acciones.