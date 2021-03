Edwin Luna recurrió a Instagram para compartir una carta dedicado a su hijastro para celebrar sus quince años

Cada año, Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey y su esposa Kimberly Flores organizan espectaculares fiestas de cumpleaños para sus hijos, pero en esta ocasión fue un momento especial, ya que el primer hijo de la modelo celebró sus quince años de edad.

Desde que Kimberly Flores se casó con el cantante, han hecho todo lo posible para que sus hijos convivan, recientemente vimos a todos en la gran fiesta que se le organizó a Kean Elian.

Sorprendió a sus seguidores que el cantante Edwin Luna fuera un padrastro muy amoroso con Kean Elian, primer hijo de Kimberly Flores, pues en redes sociales le dedicó un amoroso mensaje que se llenó de likes.

"Hoy si es el día que cumples tus primeros XV años de experiencia en este mundo de alegrías. Nadie viene con un manual de instrucciones y ahora comprendo tanto a mis padres con cada una de la enseñanzas de vida, adolescente tú y uno todavía aprendiendo jajaja el dúo perfecto. Aprendiendo tanto de ti y más de lo que te imaginas" Edwin Luna

Kimberly Flores también dedicó tiernas palabras a su hijo

Por otro lado Kimberly Flores, la chica fitness, usó sus redes para enviarle un tierno mensaje a su hijo Elian, pues le agradece por llegara a su vida y enseñarle que es una mujer muy fuerte, ya que lo tuvo cuando tenía apenas 17 años de edad.

Finalmente, Kimberly Flores le deseo que alcance siempre sus metas, le recomendó que siempre crea en él; "nunca olvide que eres parte de mi". escribió.