Eduardo Yáñez se someterá segunda cirugía

Hoy finalmente a Eduardo Yáñez le retirarán las piedras que tiene en el riñón.

Tal y como se lo prometió a sus fans, Eduardo Yáñez tomó su cuenta de Instagram para informar sobre su estado de salud. Mediante un video el actor dio a conocer que esta tarde se someterá a una segunda cirugía, que será definitiva, para retirarla las piedras que tiene en el riñón .

Asimismo agradeció a su asistente Margarita, así como a la persona que cuida de su casa por estar apoyándolo en estos días complicados. Eduardo Yáñez dijo ser afortunado por el apoyo que le brinda Alejandra, su manager, así como estar en las mejores manos médicas.

Finalmente indicó que hoy jueves 11 de marzo se someterá a una nueva operación: “meterán un catete para sacar otro catete”, citó e indicó que espera que la próxima semana esté listo para regresar a trabajar.

Eduardo Yáñez deja telenovela por problemas de salud

A mediados del mes de febrero, Eduardo Yáñez confirmó su salida de la telenovela “Si nos dejan”, la cual dejó por problemas de salud y no por guerra de egos con sus compañeros tal y como aseguró el periodista de espectáculos Alex Kaffie.

“Antes de comenzar los ensayos, yo me tuve que operar de piedras en el riñón y me dejaron un catéter allí dentro, con el que tenía que aguantar los siete meses de grabación, pero no he podido, los dolores son muy fuertes y creo que iba a dejar la novela a la mitad. Prefiero ser profesional y avisar que no me siento dispuesto a hacerla”, dijo mediante un video.

Cabe señalar que “Si nos dejan” es la nueva versión del clásico “Mirada de mujer”. Esta telenovela está a cargo de Carlos Bardasano, quien se apoya en el guionista Leonardo Padrón. En el elenco se encuentran los actores Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas, quienes fungirán como protagonistas.