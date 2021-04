Aseguran que Eduardo Yáñez padece cáncer de riñón

Según una revista nacional, Eduardo Yáñez teme morir ya que le habrían diagnosticado cáncer de riñón.

El actor de telenovelas Eduardo Yáñez atraviesa por momentos difíciles, su salud no está bien, reporta la revista TV Notas, medio que asegura padece cáncer de riñón, razón por la que estaría hundido en la depresión.

Según el medio, un amigo de Eduardo Yáñez reveló que hace unos días diagnosticaron al actor con cáncer de riñón, noticia que le dieron a poco de haber sido intervenido por segunda ocasión para retirarle unas piedras que le encontraron en el órgano.

La noticia le habría caído como balde de agua al aún galán de telenovelas, quien asustado de inmediato preguntó cómo podía superar el cáncer, por lo que médicos le aconsejaron iniciar quimioterapias y radioterapias antes de intervenirlo nuevamente para extirparle el tumor que le fue hallado en el riñón.

Según la fuente, Yáñez no tomó bien la noticia. Entró en una fuerte depresión y hasta le dio un ataque de pánico ya que no quiere morir sobre todo ahora que tiene muchos proyectos en puerta; aunque teme por su futuro próximo, él no dirá nada sobre el supuesto cáncer ya que no le gusta que le tengan lastima y tampoco quiere acaparar titulares.

Roban identidad de Eduardo Yáñez

Por otra parte, Eduardo Yáñez recientemente informó que “alguien” está suplantando su identidad en TikTok, por lo que -a través de su Instagram-, pidió ayudarlo a denunciar al impostor.

“¡Quiero pedirles de la manera más atenta que reporten a este idiota que se hace pasar por mí en TikTok!, escribió Yáñez, de 60 años de edad, junto al perfil falso.

Rápidamente recibió el apoyo de sus seguidores quienes bromearon un poco con el asunto pidiéndole a Yáñez que le soltara una buena cachetada.

“Hecho!”, “Lo reportaremos con muchísimo gusto”, “Dale una bofetada”, “Ya está reportado”, “No uso TikTok pero voy a reportarlo”, “Le hace falta una buena cachetada”, le expresaron.