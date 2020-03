Critican a Eduardo Yáñez por subir de peso; él responde a 'haters' (VIDEO)

Eduardo Yáñez ofreció una explicación del aumento de peso

Eduardo Yáñez reapareció en televisión durante una emisión del programa ‘Hoy’ pero, lo que llamó más la atención fue que su rostro ¡lucía irreconocible !

Varios usuarios de redes sociales criticaron a Eduardo Yañez tras la publicación del video del programa 'Hoy' y aseguraron que el actor estaba recurriendo al botox para eliminar las arrugas pues su aumento de peso era notable.

El actor, quien recientemente perdió a su madre, fue tendencia desde su aparición en televisión abierta por su notable subida de peso, hecho que varios televidentes y usuarios de Internet comenzaron a criticar de inmediato.

Ante esto, Eduardo Yáñez decidió parar los comentarios de los ‘haters’ y explicar el porqué su rostro lucía así de hinchado y es que, de acuerdo al actor de ‘Sin miedo a la verdad’ explicó que su aumento de peso se debe a que tomó un medicamento con cortisona, medicina que le causó reacciones en su rostro pero lo utilizó para aliviar sus dolores en la espalda .

“Es muy difícil porque en Estados Unidos alguien engorda y le aplauden , y aquí alguien engorda para un personaje y nos critican de gordos. Estaba pasando por un momento muy difícil, de dolor de la espada sobre todo y me automediqué y no sabía que eso tenía cortisona. Me hinche un poco pero ya me di cuenta y ya lo dejé.” Eduardo Yáñez, actor

Las críticas que recibió Eduardo Yáñez fueron a través del canal de YouTube en donde muchos usuarios acusaron al actor de utilizar botox en exceso por lo que no lo reconocieron a simple vista.