No pueden, ni podrán contra el defensor d los no nacidos y la libertad religiosa. El Presidente Trump en 4 años no participó en una sola guerra. Seguirá luchando por la defensa de la vida y la libertad religiosa. La mentira tarde o temprano sale a la luz.https://t.co/4lRP6amS8R

— Eduardo Verástegui (@EVerastegui) January 11, 2021