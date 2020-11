Dulce María celebra primer aniversario de bodas con romántico mensaje

Dulce María y Paco Álvarez festejan su primer año de casados.

A pasado un año desde que Dulce María y Paco Álvarez unieron sus vidas, es por ello que se encuentran de manteles largos ya que están celebrando su primer aniversario de casados.

Ante esto, la actriz de Rebelde no dudó en dedicarle tiernas palabras al productor musical en su cuenta de Instagram, la artista le escribió una emotiva carta que compartió junto a un par de fotografías de su embarazo y boda.

“Qué mejor manera de festejar nuestro primer aniversario que con esta gran bendición que es nuestra bebé , el fruto vivo de nuestro amor inmenso” Dulce María

El marido de Dulce María posteó también en su cuenta dos bellas imágenes, en la primera aparecen en la dulce espera de su bebé y en la segunda el día de su boda, ahí tambien expresó todo el inmenso amor que le hace sentir.

“Hoy 9 de noviembre es nuestro aniversario, no hay segundo de mi vida, desde que quisimos estar juntos, que no piense en ti, en tu sonrisa, en tus ojos, en tu voz, pero sobre todo en el gran amor que has decidido regalarme y el enorme amor que siento por ti” Paco Álvarez

Recordemos que la cantante que se encuentra promocionando su sencillo “Lo que ves es lo que soy” se pronunció al respecto en sus redes sociales, dedicándole también un amoroso mensaje, donde espera que pueda festejar al lado de su esposo toda la vida.

Cabe destacar que en la publicación de Paco, sus seguidores ya le dejaron más de 20 mil “me gusta” en las primeras horas y un sin fin de mensajes de felicitación y buenos deseos en esta nueva etapa.