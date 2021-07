Tras 4 meses en el desempleo, Diana Golden acude a pedir despensa

Debido a la contingencia por el coronavirus, muchas personas han visto como su economía se ha visto afectada. Tal es el caso de la industria del entretenimiento, donde la mayoría de las actividades laborales se han visto suspendidas.

Estas medidas han afectado a diversos trabajadores, entre ellos a Diana Golden quien acudió para recibir una despensa de apoyo por la crisis de Covid-19.

Y es que la industria del espectáculo mexicana la ANDI y la ANDA están apoyando a sus agremiados proporcionando despensas que los puedan ayudar económicamente.

La actriz fue captada por diversos medios cuando acudía a recibir el apoyo. Al ser cuestionada por su presencia la famosa detalló que no sentía vergüenza, ya que llevaba cuatro meses sin trabajar.

"No, ¿por qué me va a dar pena? Pena robar y que te cachen. Además es deliciosa la comida, ¿por qué me va a dar pena? Tengo cuatro meses sin trabajar como todos los actores"

Diana Golden puntualizó que no hay nada de malo en pedir ayuda cuando se necesita.

"Mi amor, el que me critique que me lo dé o que me done croquetas al menos. No está mal pedir ayuda (...) De pena murió un burro en Cartagena, entonces ¿por qué voy a sentir pena de tener necesidad?"

Diana Golden