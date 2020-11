Detención de Eleazar Gómez fue registrada en video

Eleazar Gómez pidió no ser grabado al momento en que fue detenido

Eleazar Gómez tiene la atención de la prensa, de sus fans y del público en general luego de darse a conocer que la madrugada del jueves fue detenido por golpear a su novia, la modelo y cantante Stephanie o Tefi Valenzuela.

Como te informamos, Eleazar Gómez fue detenido alrededor de las 4 de la madrugada del 5 de noviembre luego de que vecinos de la colonia Nápoles llamarán a la policía tras escuchar gritos de auxilio de una mujer.

En cuestión de minutos autoridades de la alcaldía Benito Juárez acudieron al llamado, subieron al departamento y se encontraron con la pareja discutiendo. Al verse acorralado, Eleazar Gómez se identificó como el empleado de una empresa la cual no quiso identificar.

El video de la detención de Elezar Gómez, de 34 años de edad, ya circula en redes sociales. Este video lo muestra visiblemente alterado y al darse cuenta que lo graban con un celular pide que se detenga. Al parecer el actor estaba acompañado por su hermana Zoraida Gómez.

"Hey, no me estés grabando brother. No me grabes, en serio" Eleazar Gómez

Eleazar Gómez golpeó a su novia después de cenar

Trasciende que Eleazar Gómez y Stephanie o Tefi Valenzuela salieron a cenar la noche del miércoles y al regresar al departamento en la colonia Nápoles de la CDMX estuvieron bebiendo. De pronto habría iniciado una discusión en la que Eleazar Gómez golpeó y estranguló a la modelo.

Hasta el momento no hay una versión oficial ya que Eleazar Gómez se negó a dar su declaración.

La noche del 5 de noviembre Eleazar Gómez fue trasladado al Reclusorio Sur que se encuentra en la alcaldía Xochimilco. Rosalba Ortiz, su tía y madre de Geraldine Bazán , acudió a apoyarlo. Será el abogado Edgar Becerra quien represente al actor.

Debido a que Eleazar Gómez se negó a rendir declaración ante el Ministerio Público, esta mañana de viernes el también cantante tendrá una audiencia ante el juez por las acusación de violentar a Stephanie o Tefi Valenzuela.