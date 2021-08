Lorde toma con humor pasar desapercibida frente a chofer de Uber

Lorde tuvo una experiencia interesante y divertida durante un viaje en Uber. El chofer no ignoró que ella goza de fama mundial y en cambio le presumió su anterior viaje con una celebridad.

La experiencia fue narrada por la propia vía Twitter:

"El conductor de Uber está emocionado debido a que llevó a un ‘pasajero famoso’ antes que a mí”, tuiteó la cantautora neozelandesa y como si se tratara de unan bonita composición, agregó: "Puedo decir que nuestro viaje, en comparación al otro, le genera significativamente, menos chispas”.

uber driver currently busting a nut about the fact that there was a 'celebrity passenger' just before me

i can tell our ride, by comparison, sparkles significantly less for him

"Puedo sentir, desde el asiento trasero, su agotado brillo. Probablemente, ahora está pretendiendo que yo no estoy aquí, y que ellos aún están juntos y solos”.

i can feel it from the back seat, his dazed glow. he's probably now pretending that i am not here, that they are still together, and alone