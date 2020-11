Maluma enfrenta demanda millonaria por incumplimiento de contrato

Acusan al cantante Maluma de haber cobrado por un evento que no llevó a cabo.

Pese a que posee fama a nivel mundial, se rodea de bellas mujeres y tiene gran facilidad para viajar a lugares paradisiacos así como adquirir lujosas propiedades y vehículos de transporte, la vida de Maluma no es fácil, inevitablemente los escándalos lo acechan; actualmente lo están demandando por incumplimiento de contrato.

El empresario Richard Caring entabló una demanda en contra del exitoso cantante colombiano argumentando que lo contrató para amenizar una boda, presentación que no llevó a cabo aún cuando cobró 350 mil dólares (poco más de 7 millones de pesos) por adelantado.

El evento se llevaría a cabo en septiembre de 2019; sin embargo, de último momento el empresario cambió la fecha y el lugar por lo que el representante de Maluma se dio el lujo de modificar la cantidad a pagar, elevándola a un millón de dólares, lo que no le pareció a Richard, se informó en el programa Un Nuevo Día.

Como era de esperarse, el empresario exigió que le regresaran el anticipo, petición que no cumplió el equipo de Maluma argumentando la existencia de un contrato por lo que pide al juez desechar el caso.

No obstante, la corte de Miami falló en contra del cantante citándolo para el próximo 18 de diciembre donde Maluma tendrá que decidir si regresa el anticipo o prefiero gastar millones en la pelea legal.

Las opiniones sobre este caso no tararon en dividirse, mientras unos tachan a Maluma de egoísta, arrogante e incluso avaricioso, otros más le dan la razón debido a que el cantante no faltó al contrato original pues el evento no se llevó a cabo ni en la fecha ni en el lugar pactado. Qué tal.