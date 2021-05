Revela Danna Paola si existe una rivalidad con Belinda (VIDEO)

Danna Paola próximamente compartirá vehículo con Escorpión Dorado, según acordaron la cantante y el youtuber durante un show en Oaxaca, donde hablaron de los puntos pendientes a tratar, entre ellos, la supuesta rivalidad con Belinda.

Previo al show que se llevó a cabo en la tierra donde el mezcal no puede faltar en cada comida, Danna Paola y Escorpión Dorado sostuvieron una breve conversación detrás de cámaras donde la actriz de la serie televisiva Élite confesó seguir en busca de Pablo, un chico que conoció en España, que le gustó y con quien perdió contacto porque le dio mal su número telefónico. Ese que inspiró su más reciente sencillo.

Asimismo la jueza del reality de canto La Academia, aceptó ser parte del programada Escorpión al volante donde hablará de todo un poco, siempre y cuando ella esté al frente del volante.

"Cuando tú quieras, cuando me invites, pero yo manejo. Me gusta manejar, soy un camionero. No soy de la gama de las mujeres que no sabemos manejar, sí sé manejar"

Danna Paola. Actriz y cantante