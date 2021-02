Danna Paola se abrió con el público y reveló las causas por las que ha sufrido ataques de ansiedad y depresión.

A pesar de estar en un momento exitoso en su vida, Danna Paola se sinceró con el público y reveló que no todo ha sido tan bueno, pues tuvo episodios difíciles que la llevaron a sufrir ataques de ansiedad y una fuerte depresión.

En una reciente entrevista para el programa de YouTube de Yordi Rosado, la cantante, Danna Paola confesó que toda su vida “no ha sido de color de rosa” , y es que, al recordar parte de su trayectoria, mencionó que “tuvo mucho que esconder”.

La famosa cantante y actriz, detalló que en años anteriores sufrió de bullying , sobre todo por su aspecto físico, y ya haber sido reconocida por su profesión.

Es así que Danna Paola recordó que no quería interpretar a 'Patito' en 'Atrévete a Soñar' , porque siempre quiso ser la villana y en 'Élite' fue donde vio la oportunidad de "sacar todo lo que ha aprendido".

“A mí me hicieron mucho bullying, viví cosas muy feas, dentro de la novela; también en los pocos años que fui a la escuela, se me bulleaba muchísimo”. Danna Paola

Al ser cuestionada sobre la ansiedad, Danna Paola, de 25 años de edad, explicó ha sido en diferentes ocasiones que sufre de los ataques, pero de los que más tiene presentes son los que tuvo en Madrid, España , durante el rodaje de la segunda temporada de la serie 'Élite'.

“Tener que pensar muchas cosas, me empieza a latir el corazón súper fuerte, me empieza a faltar el aire, pienso que no voy a poder seguir respirando, pienso que me voy a morir y llega un momento en el que me pongo a llorar”. Danna Paola

¿Danna Paola consideró en quitarse la vida tras sufrir depresión?

En dicha entrevista, Danna Paola, protagonista de ‘Atrévete a Soñar’ y ‘Élite’, externó que ha pasado por etapas en las que ha sufrido depresión al grado de no querer saber nada de nadie, ni querer levantarse de la cama.

Yordi Rosado preguntó a la intérprete de ‘Oye Pablo’, si en algún momento pensó en “ya no quiero vivir” , a lo que ella respondió que sí le llegó a pasar.

“Sí me pasó, la verdad es que sí y creo que fue este momento de depresión en el que dije: ‘Ya no quiero nada. No quiero saber nada de nadie’”. Danna Paola

No obstante, Danna Paola indicó que no por ser famosa tiene que sentirse perfecta, pero con el tiempo ha ido aprendiendo sobre la aprobación del amor propio, cómo lidiar con los ataques de ansiedad sola, a meditar y reconocer que “está bien estar mal”.