VIDEO: Danna Paola aprende a poner uñas como una profesional

Danna Paola aprende a poner uñas postizas en la cuarentena.

No cabe duda que esta cuarentena a causa por el coronavirus hace que algunos famosos quieran aprender a desarrollar otro tipo de habilidades.

Tal es el caso de Danna Paola, quien tras subir un video en su Instagram, sus seguidores comenzaron a hacerle notar que le faltaba una uña arreglada.

Ante esto, la actriz hizo un video en vivo en el que aseguró que le daba mucha risa que la gente siempre estuviera al pendiente de ella y aseguró que ahora que estaba en casa le gustaría aprovechar el tiempo y aprender una nueva profesión.

Danna Paola contó que le gustaría aprender una profesión nueva durante la cuarentena. Y cual fue su sorpresa que el lugar en el que ella se hace las uñas, le mando un kit para que aprendiera a hacerlo en estos días que estamos en casa a causa de la cuarentena.

“Les voy a contar, ayer que dije lo de las uñas, lo dije un poco irónico pero a la vez me encantaría aprender, pero alguien se lo tomó muy en serio, un sitio que quiero muchísimo, me acaban de mandar un kit gigante para aprender a hacer las uñas y ahora me toca aprender, a ver si funciona este reto de cuarentena" Danna Paola. Cantante