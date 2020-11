Tefi Valenzuela fue cuestionada sobre el silencio de Danna Paola, quien también habría sufrido maltrato por parte de Eleazar Gómez

A principios de noviembre se dio a conocer la detención de Eleazar Gómez por agredir a su novia Tefi Valenzuela. Desde ese momento varias exnovias del actor recluido en prisión han hablado sobre la violencia que ejerció sobre ellas.

Muchos todavía cuestionan el por qué Danna Paola no se ha pronunciado sobre Eleazar Gómez, con quien tuvo una relación y esta también fue violenta.

A Tefi Valenzuela le preguntaron sobre el silencio de Danna Paola, a pesar de que sólo la conoce por su fama y trayectoria artística. En ese sentido, la modelo considera que Danna tendrá sus motivos para no hablar de las acusaciones de violencia que se acumulan sobre Eleazar Gómez.

En entrevista para el programa ‘Aquí contigo’, Tefi Valenzuela fue cuestionada sobre Danna Paola y esto respondió:

“(Danna Paola) es una chica muy exitosa y talentosa, yo creo que todos la conocen por eso y se nota que ha mantenido un poco su vida privada alejada” Tefi Valenzuela

En el video, Tefi Valenzuela destacó que entiende que Danna Paola no quiera hablar sobre el tema ya que es muy polémico y aseguró que la cantante terminó su relación con Eleazar Gómez hace mucho tiempo.

“Sí entiendo que sabe, que si quizá hablara sería muy polémico porque, de por sí ya el caso es polémico. A pesar de que años atrás no está con él, se le menciona y se le menciona en el caso” Tefi Valenzuela

Tefi Valenzuela puntualizó que no podría hablar sobre Danna Paola ya que no la conoce en persona y señaló que sus motivos tendrá para mantenerse en silencio sobre la denuncia penal contra Eleazar Gómez.

“No podría decirte nada de por qué sí o por qué no, porque yo no la conozco, obviamente la conozco como artista y la respeto mucho y me imagino que sus motivos tendrá” Tefi Valenzuela

Por último, la modelo se refirió al video que publicó una revista de espectáculos, en el que se podía ver las conductas abusivas que existía en la relación de Danna Paola y Eleazar Gómez.