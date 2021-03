Danna Paola hizo un llamado para que haya más colaboraciones musicales entre mujeres en vez de competencia.

Sin duda, Danna Paola se ha convertido en una de las mujeres jóvenes con mayor éxito tanto a nivel nacional como internacional, por lo que parte de su fama la aprovecha para mandar algunos mensajes, como el más reciente, en el que aseguró que las mujeres deberían colaborar más entre ellas, en la industria de la música, en vez de competir.

Durante una entrevista para el programa ‘Ventaneando’, Linet Puente habló con Danna Paola sobre la competencia entre las famosas, ya sea en la música o actuación, pero destacó que últimamente se ha visto una alianza.

Es así, que la intérprete de ‘Oye Pablo’ y ‘Mala Fama’, reconoció que la colaboración entre mujeres, en la música siempre “debería ser así”.

“Yo creo que es muy importante saber que hoy en día, en esta industria, yo veo muchas más colaboraciones de hombres que con mujeres, y justo a través de inculcar esto, a través de las cintas, uno no viene a competir al mundo”. Danna Paola

En ese sentido, Danna Paola, detalló que lejos de competir, se debería compartir la música, o cualquier otro tipo de arte, y mostró su entusiasmo de trabajar constantemente con otras artistas.

“Se trata justo de compartir. En este caso, yo como artista me gusta compartir el arte y me encantaría seguir colaborando con muchas más mujeres, siempre y cuando haya esta buena onda”. Danna Paola

Y es que, la también actriz aseguró que hay mujeres que aún no “llegan a ese proceso”, acerca de colaborar de la mejor manera con otras del medio, aunque mencionó que “es súper respetable y complicado”.

“Yo no soy de tener tampoco muchas amigas y las pocas que tengo son mujeres valiosas, que admiro, que son mujeres que me aportan algo bueno a mi vida, como, obviamente, mi principal motor que es mi madre y mi hermana”. Danna Paola

Danna Paola ha considerado llegar a Hollywood

Por otro lado, en la misma entrevista para el programa de espectáculos, Danna Paola reveló que no descarta llegar a Hollywood en algún momento de su carrera artística, pues hasta el momento ha destacado por sus participaciones en doblajes de películas de Disney .

A pesar de que es un sueño, la famosa indicó que no es una ambición, debido a que continúa su trayectoria conforme se vayan dando las cosas y salgan oportunidades.

“Claro. Es algo que no me ambiciona tampoco, porque voy como a un paso siempre y trato de construir toda mi carrera a raíz de lo que vaya sintiendo, a lo que me vaya generando emoción, lo que esté de ganas”. Danna Paola

Finalmente, Danna Paola dijo que por ahora se mantiene enfocada e ilusionada con su música, además de los proyectos que tiene en puerta, así como acudir a castings para películas, entre otras cosas, por lo que afirmó que “no tiene prisa”.