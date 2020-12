La actriz, Danna García reveló que su esposo es quien la ayuda con sus problemas de memoria.

Después de permanecer en el ojo público tras haber estado enferma de Covid-19 durante varias semanas , la actriz Danna García se sinceró sobre las secuelas que le dejó el virus en una reciente entrevista para la revista Vea.

La colombiana, Danna García reveló que después de recuperarse de Covid-19 su memoria se vio afectada, por lo que su esposo es quien la ayuda a estar consciente y a recordar las cosas.

“Se te va la memoria. Mi marido me hace tareas, me dice, ‘apréndete todos los días unos versos de un poema, y luego yo te los pregunto’. Me ha servido mucho, porque para grabar necesito buena memoria”. Danna García

Sin embargo, la pérdida de memoria no es la única secuela que dejó el Covid-19, ya que Danna García asegura que sufrió de vértigo , hecho que pudo poner en riesgo su vida.

“Me caí con mi niño alzado, me fui de cara. Estás sentado en la silla y sientes que la vas a atravesar. Me duró mucho tiempo”. Danna García

De acuerdo con la actriz, sus pulmones ya estaban “comprometidos” antes de contagiarse de Covid-19, debido a que tuvo dengue unos meses antes de presentar síntomas de coronavirus.

Danna García habla de su experiencia con el Covid-19

Fue en marzo de este año 2020 que Danna García publicó que, luego de regresar de España se contagió de Covid-19, y a pesar de que el virus desaparece después de aproximadamente 15 días, la actriz anunció en mayo que aún daba positivo a la prueba de coronavirus.

A través de sus redes sociales, la actriz contaba qué síntomas presentaba y aclaró que cada organismo es diferente, pero que entre las secuelas que le dejó el Covid-19 son caída de cabello, retención de líquidos, falta de aire y resequedad en el cuerpo.

Asimismo, Danna García confesó que durante el tiempo que enfermó de Covid-19 sí tuvo miedo de que empeoraran las cosas, pero trató de mantenerse positiva.

Con información de Infobae.