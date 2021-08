Durante su paso por la alfombra roja de los Latin American Music Awards el actor Danilo Carrera desmintió los rumores acerca de una supuesta nueva relación con la modelo y reina de belleza ecuatoriana: Valeria Gutiérrez .

Y es que durante la recepción de los premios, Danilo Carrera fue brevemente entrevistado para el programa ‘Suelta la Sopa’ sobre la veracidad de los rumores que lo vinculan con la Miss Ecuador, Valeria Gutiérrez, negando el actor de manera contundente, alguna clase de relación.

Danilo Carrera dijo que nunca se ha visto en la necesidad de hablar sobre los rumores que lo rodean, pero esta vez el actor lo hizo porque no solo le involucran a él, situación que considera injusta.

“Yo nunca he desmentido nada de lo que han dicho en mi carrera entera, ni he confirmado nada, pero no se vale.”

Danilo Carrera.