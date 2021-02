A trece años de su ruptura Daniel Bisogno y Andrea Escalona mantienen una gran amistad y así lo demostraron este 14 de febrero.

A través de las redes sociales distintas celebridades presumieron cómo celebraron San Valentín en compañía de sus parejas. Sin embargo hubo otros famosos que mostraron que lo pasaron muy bien en compañía de amigos y familia, tal es el caso de Daniel Bisogno y Andrea Escalona.

En sus Instagram Stories y Twitter el conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno compartió una fotografía a lado de Andrea Escalona, presentadora del programa Hoy, mostrando que a trece años de su ruptura siguen manteniendo una gran amistad.

¿Daniel Bisogno y Andrea Escalona juntos?

En su publicación Daniel Bisogno puntualizó que el amor que le tiene a Andrea Escalona no se ha terminado simplemente ahora se encuentra en otro lugar.

“El amor nunca se muere, sólo cambia de lugar” Daniel Bisogno

El amor nunca se muere, solo cambia de lugar. ❤️ @andyescalona pic.twitter.com/fc4PxuEywL — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) February 14, 2021

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y mientras unos celebraban la gran amistad que tenían luego de ser pareja, otros señalaban que se veían muy bien juntos.

“Qué lindos se ven, las relaciones van y vienen, pero pocos tienen la madurez de continuar como amigos”, “Ojalá regresen!”, “Me encanta verlos sonriendo y juntos”, fueron algunos de los mensajes que recibieron.

¿Por qué terminaron Andrea Escalona y Daniel Bisogno?

En diversas entrevistas ambos conductores han expresado el gran amor que existe entre ellos, pero ahora solo viven una gran amistad.

De acuerdo con lo relatado por Andrea Escalona en su entrevista para Mara Patricia Castañeda, su relación con Daniel Bisogno terminó por la diferencia de edad.

Ya que él que en ese momento tenía 34 y quería formar una familia mientras que ella con 21 años sólo quería disfrutar de la vida y todavía no se veía con hijos.

“Duramos como un año, él viajaba con mi familia y conmigo, pero de repente un día me dice: ‘cuando tú y yo tengamos nuestros hijos’, y yo así de ‘no, espérame, yo tengo 21 años, yo no quiero tener hijos’, dije ‘qué hago aquí? Tú vas para un lado, yo me la estoy pasando bien, pero me falta mucho por vivir” Andrea Escalona

Andrea Escalona confesó que su relación con Daniel Bisogno terminó cuando aún todavía lo amaba, por eso sufrió mucho.