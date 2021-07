Susana Gonzáles responde a las críticas de Niurka Marcos

Hace unos días se estrenó la obra “Aventurera”, bajo la producción de Gerardo Quiroz y Juan Osorio, donde la protagonista dejó mucho que desear durante su espectáculo según Niurka Marcos, quien se salió a la mitad del show y declaró que no sabe moverse, pues parece una ‘Barbie Posando’.

Por lo que Susana contestó: "No, no escuché nada, obviamente la prensa se me acerco y me preguntó, pero sabes que, a mi me gusta escuchar a la gente que paga un boleto, y ellos están muy contentos, realmente eso nos debe de interesar a la compañía, pero yo respeto de verdad la opinión de todos", comentó la actriz.

Ya que la infamia de tu ruin destino, marchitó tu admirable primavera... Haz menos escabroso tu camino. Vende caro tu amor aventurera. Una publicación compartida de Susana González (@susygonzaleztv) el 12 de Feb de 2017 a la(s) 6:28 PST

Aquí las declaraciones:

Con información de Telemundo.