Yuri contó en una transmisión en vivo que ha sufrido muchos ataques de ansiedad y pérdida de cabello tras haber superado el coronavirus

Yuri reveló a través de redes sociales que en octubre de 2020 se infectó de Covid-19. Aunque dijo haber vivido una enfermedad muy leve, "parecida a una alergia", la cantante dijo que le dejó importantes secuelas que hasta la fecha le afectan, entre ellas ataques de ansiedad y mucha pérdida de cabello.

El periodista Gustavo Adolfo Infante reaccionó a la confesión de Yuri, recordando que en ese momento él informó sobre su contagio y ella publicó un video burlándose de él y acusándolo de mentiroso , cuando en realidad todo era verdad.

Yuri: A los 2 meses "vinieron unas secuelas muy fuertes" del Covid-19

Recientemente, Yuri realizó una transmisión en vivo a través de Instagram, en la que confirmó su contagio de coronavirus ocurrido hace unos meses y del cual, dijo, pudo no haberse enterado porque prácticamente fue asintomática.

"En el mes de octubre tuve Covid, realmente no lo sabía, fue muy leve, tan es así que no me enteré, pensé que era alergia, porque la alergia se parece mucho al Covid" Yuri

En el video, Yuri dijo que su experiencia con el coronavirus se tornó difícil un par de meses después de haber superado la enfermedad y cuando ya había dejado de grabar 'Quién es la máscara'.

"Vinieron unas secuelas muy fuertes..., me venían unos ataques de ansiedad terribles, a las 6 de la mañana con unas taquicardias que yo decía, '¿cómo me quito esto?, ¿qué es lo que me está pasando?'" Yuri

Yuri: "Ya no tengo pelo" por el Covid-19

Yuri contó que sumado a ello, ha presentado una fuerte pérdida de cabello, lo mismo que su esposo, razón por la cual ya no la veremos con su larga cabellera rubia en unos días.

"El pelo se me está cayendo muchísimo, me lo voy a cortar como por aquí [arriba de la barbilla] porque ya no tengo pelo. Mi esposo ya está calvo, gracias Covid... a micha gente le viene de diferentes maneras estas secuelas" Yuri

Tras estas declaraciones, Gustavo Adolfo Infante recordó en su programa 'De primera mano' que entre finales de septiembre y principios de octubre, él informó que Yuri tenía coronavirus, tras enterarse por miembros de la producción de 'Quién es la máscara'.