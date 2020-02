¿Enamoradas? Foto de Consuelo Duval con Yolanda Andrade causa confusión

"¡Te amo!" escribió Consuelo Duval en una foto junto a Yolanda Andrade, palabras que sus fans tomaron como una declaración romántica. ¿Son novias?

A poco de haber declarado que Montserrat Oliver es y será la mujer más importante de su vida, Yolanda Andrade está siendo vinculada sentimentalmente con Consuelo Duval, con quien trabajó en la pasada temporada de Netas Divinas.

El rumor surge luego de que Duval publicará en su cuenta de Instagram una foto junto a la conductora de “Montse & Joe” acompañándola de una leyenda que confundió a sus seguidores.

“¡Te amo! @yolandaamor. Todo contigo es luz, carcajadas y amor. ¡Bendita seas!” Consuelo Duval. Comediante

La polémica se hizo presente y las reacciones no se hicieron esperar, mientras unos aplaudieron la hermosa amistad que existe entre ambas, otras más le pidieron a 'Nacaranda' tener cuidado puesto a Yolanda tiene fama de ser experta seduciendo mujeres:

“¡Aguas! Al rato va a decir que se casó en secreto contigo”, “Cuidado o mete mano”, “Hacen buena pareja”, “Cuidado, Yolanda a todas les echa los perros *como decimos en Sinaloa”, “Ya con esa foto, Yolanda dirá que Consuelo es su amante”, expresaron.

Asimismo, algunos se espantaron de pensar que la dupla de conductoras son novias: “Qué horror”, “¿Consuelo Duval es lesbiana?”, “Este mundo está lleno de confusiones. El coronavirus quiere corregirlo”, “¿Es neta que tú y ella..?”

No todos son ataques puesto que personas están dejando claro que soy hay una amistad entre ellas y aunque no fuera así y existiera un romance, cada quien es amar a quien le plazca sin importar género. Finalmente, resolviendo el misterio, ellas no iniciaron un romance.