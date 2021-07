Confirma Selena Gómez 3 conciertos en México

La actriz y cantante Selena Gómez, incluyó a México en su tour “The revival”, con tres conciertos, en Guadalajara, en Monterrey y en la Ciudad de México, a mediados de diciembre.

La estrella juvenil de Disney interpretará para sus fans mexicanos éxitos como “Hands to my self”, “Same old love”, “Good for you”, “Come & Get it” y “Love you like a love song”, entre muchos otros.

El primer concierto de Gómez se llevará a cabo el 14 de diciembre en la Arena Ciudad de México, continuará el 16 del mismo mes en la Arena Monterrey y concluirá el 18 en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

En 2015 Selena debutó en el número uno de Billboard 200, con 117 000 copias vendidas en su primera semana. En agosto de 2014, Gomez participó y donó dinero en el Ice Bucket Challenge, iniciativa para generar conciencia acerca de la esclerosis lateral amiotrófica.

Con información de Notimex