El actor Alex Speitzer tiñó su cabello de color rubio platinado por lo que fans le encontraron un parecido con Maluma.

A pocos días de que llegué Navidad, el actor mexicano Alex Speitzer decidió modificar su aspecto, ahora luce en su cabello un tono rubio platinado, al punto que lo están comparando con el cantante colombiano Maluma.

Propiamente Alex Speitzer compartió su nuevo look en su cuenta de Instagram donde publicó la foto del promocional que realizó para la prestigiosa marca Bulgari. El actor de la exitosa serie de Netflix “Oscuro deseo”, es imagen de la actual colección B.zero1 de relojes para caballero.

Las reacciones no se hicieron esperar: "¡Qué guapo!”, “Bombón”, “Pero qué hermoso”, “¿Por qué me haces esto Dios mío?”, “Ay no, grito desesperado de atención”, “Me va a dar algo”, “Pos me decoloro”, “Me encantas”, “Ese color de cabello te queda espectacular”, “Qué grosería es esta”, “Nuevo nivel desbloqueado”, “Y ahora un bello poema”, “Sí se antoja”, se lee entre los comentarios.

No obstante, entre los piropos destacan algunos comentarios de fans que le encontraron al novio de Ester Expósito un ligero parecido con Maluma, quien en el pasado se tiñó el cabello de ese color.

Alex Speitzer vive un romance de ensueño con Ester Expósito

Por otra parte, aunque aún siguen hablando del desempeño actoral de Alex Speitzer en la picante serie de Netflix “Oscuro deseo”, donde comparte créditos con Maite Perroni, el chico sigue robando atención por su romance con la actriz Ester Expósito, quien hace unos días visitó México.

Ester se paseó con su novio Alex Speitzer por la Ciudad de México. Cenaron en un restaurante de Polanco, se reunieron con amigos, fueron al teatro, realizaron compras en Perisur e incluso visitaron Six Flags. Antes de abandonar Tierra Azteca dieron un paseo por Tepoztlán, donde por supuesto subieron el Tepozteco.

Cabe recordar que la pareja se conoció en Madrid durante el rodaje de la película “Alguien tiene que morir”, se rumora que la actriz y cantante Danna Paola fue quien los presentó. En aquel momento Alex tenía novia, salía con Minnie West.

Fue en noviembre de 2019, mes en que el actor se mudó a España para grabar la miniserie creada por Manolo Caro. La pareja comenzó a tener citas, mismas que no tardaron en hacerse publicas alimentando rumores sobre un romance, mismo que se confirmó a principios de este 2020.