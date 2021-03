Silvia Cristina Nodal compartió en sus redes sociales un video donde el papá de Nodal le entrega un hermoso anillo

Jaime González, papá de Christian Nodal entregó un hermoso y lujoso anillo de compromiso a la señora Silvia Cristina Nodal. Luego de 23 años de matrimonio continua sorprendiendo a su esposa.

El mágico momento de Silvia Cristina Nodal fue compartido en sus redes sociales en un video, donde se puede observar al papá de Nodal entregándole su tercer anillo, pues el primero lo tuvieron que empeñar porque la situación económica en su familia era mala.

“Gracias vida por siempre hacer de mi vida y todos los días especiales. Recuerdo el primer anillo de compromiso que me diste el cual lo tuvimos que empeñar porque era eso o no comer. Pero prometiste un día darme el más bonito del mundo. El que para ti yo me merecía, nunca te pusiste de rodillas para dármelo, ahora entiendo que fue la promesa que tú te hiciste, no hacerlo hasta poder darme el que tú tenías siempre en mente para mi, te amo" Silvia Cristina Nodal

Sin embargo, años después, con tres hijos Jaime González cumplió su promesa y le regaló una joya digna a la mujer que más ama en el mundo.

Continuó celebrando que su esposo le diera el anillo que tanto anhelaba, pues era una promesa de hace varios años.

"20 de Marzo siempre en mi mente. 23 años 3 hermosos hijos. Y este mi tercer anillo. El tercero es la vencida” Silvia Cristina Nodal

De inmediato las felicitaciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, entre ellas Belinda.