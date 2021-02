Cristian Nodal bloqueó de Instagram al comediante “El Capi” Pérez, debido a una broma de mal gusto

Tras el video publicado por Cristian Nodal en donde aclaró que su relación con Belinda no era falsa, el cantante bloqueó de Instagram al comediante conocido como “El Capi” Pérez, quien labora en el programa matutino Venga La Alegría de TV Azteca debido a una broma de mal gusto.

Y es que en el video publicado, el comediante comentó “Nunca la cambies por Daniela Luján, porfa” haciendo referencia al cambio de actriz en la novela infantil que Belinda protagonizó: Cómplices al rescate.

Ante la reacción del cantante, “El Capi” Pérez, respondió en Twitter de manera irónica: “Yo pensé que íbamos a ser amigos por siempre”; asimismo, durante el programa de TV Azteca este aclaró el inicio de la polémica.

Yo pensé que íbamos a ser

AMIGOS X SIEMPRE 😪 — El CAPI Pérez (@elcapiperez) — El CAPI Pérez (@elcapiperez) August 10, 2020

Christian Nodal responde a “El Capi”

A través de Twitter, Christian Nodal dio a conocer que el bloqueo al conductor de venga la alegría no fue un acto personal pues este desde el inicio de su relación con Belinda decidió bloquear de redes sociales a todos los que se burlaran de su amor.

@elcapiperez hola no estoy molesto ni me caes mal, no sabía de ti. ahora se que eres un personaje y se cuál es tu chamba pero en su momento tenia a tu televisora hablando 💩sobre mi y mi relación. Pedi que bloquearán a TODO aquel que buscara atención de esa manera.

Nada personal. — Nodal🌵 (@elnodal) — Nodal🌵 (@elnodal) February 11, 2021

“Pedí que bloquearán a TODO aquel que buscara atención de esa manera. Nada personal” aclaró el cantante en su publicación de Twitter.

Además aclaró que hasta hace poco, él no sabía quién era el famoso por lo que no fue intencional y no le guarda ningún rencor: “Hola. No estoy molesto ni me caes mal, no sabía de ti.”

Finalmente, “El Capi” Pérez contestó al cantante de 22 años y agradeció su comprensión hacia su trabajo, agregando que él era fanático del cantante, por lo que su discusión quedó en el pasado.