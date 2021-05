La Chiquis Rivera reveló para que se contactó con el cirujano plástico Víctor Gutiérrez

A través de su cuenta de Instagram la Chiquis Rivera reveló para que se contactó con el cirujano plástico Víctor Gutiérrez en Tijuana, Baja California.

Y es que tras haber presumido los cambios que ha logrado con ayuda del ejercicio, la reunión con el cirujano levantó varios rumores sobre Chiquis Rivera.

Pues en redes sociales, algunos usuarios aseguraron que los cambios físicos de la cantante se debían a que se había sometido a una liposucción.

Sin embargo, la Chiquis Rivera aclaró el asunto del cirujano mediante varias historias que publicó en su cuenta de Instagram.

¡¿Qué se hizo la Chiquis Rivera?!

En sus historias de Instagram, la Chiquis Rivera primero habló sobre los resultados que ha logrado haciendo ejercicio y mejorando sus hábitos alimenticios.

Asimismo, la Chiquis Rivera reveló que parte de sus nuevos hábitos involucran tomar “agua con limón” y hacer ejercicio 5 veces a la semana.

Y sobre su fotografía con el cirujano, la cantante aclaró que no se había hecho una liposucción y que de habérsela hecho no lo negaría.

Pues la cantante se considera una mujer “muy segura” y dice que no “tiene porque fingir”, por lo que aclaró se va a operar los senos.

“No fue porqué me hice una lipo, no. Es porque me voy a hacer las bubis y pronto.” Chiquis Rivera.

Pues aunque la Chiquis Rivera anteriormente ya se había puesto implantes y se los había retirado, dijo querer arreglarse nuevamente las “bubis”.

“Me había quitado los implantes, ahora me los voy a poner, me voy a arreglar un poquito las bubis porque quiero y porque es mi vida” Chiquis Rivera.

Finalmente la cantante reiteró que su “cinturita” y los cambios que ha logrado en su cuerpo se deben al esfuerzo que ha hecho para cuidarse.

“No me hecho una lipo en años, y he trabajado duro, muy duro” Chiquis Rivera.

Tras los rumores, la Chiquis Rivera agradeció a quienes creen que se hizo una lipo, pues dijo eso significa que ellos también han visto los cambios en su cuerpo.