Chiquis Rivera presume con orgullo la transformación de su abdomen luego de varios días de entrenamiento.

A poco de separarse de Lorenzo Méndez, Chiquis Rivera se propuso ser su prioridad y demostrarse día a día amor propio, por lo que se prometió seguir comiendo lo más sano posible e incluso comenzó a ejercitarse, así que armó un gimnasio en casa y contrató a un instructor para que le ayudara a lograr su objetivo.

Hoy aquella inversión comienza a tener resultados. Chiquis Rivera está orgullosa de que su abdomen luzca plano, por supuesto, se lo mostró a sus seguidores y de paso a sus haters.

A través de sus historias de Instagram, Chiquis Rivera publicó un breve video de su última rutina de ejercicio, donde además de mostrar qué ejercicios realiza para ponerse en forma, se levantó la playera para dejar al descubierto su abdomen.

Las reacciones no tardaron en dividirse: “No se nota”, “Ve al nutriólogo, eso te ayudará mucho”, “Lo que tienes que bajar son las piernas y las pompas”, “Ya era hora”, “Te ves hermosa”, “Después de su paparazzi no le quedó de otra a la Chiquis”, “Eso para mi es lipo, el resto de su cuerpo no baja”, “Según ella hace mucho ejercicio pero no se nota”, “Mejor que se meta a unas clases de canto”, le expresan.

Le llueven las críticas a Chiquis Rivera tras asistir a boda

Chiquis Rivera se ha visto envuelta en la polémica por varias razones, recientemente fue porque asistió a una boda donde no solo se olvidó de la sana distancia sino que se pasó de copas y terminó perreando sola, por si fuera poco, se puso a cantar en el evento y su interpretación no gustó.

Según diversos medios, Chiquis Rivera cantó “No llega el olvido” en la boda de Helen Ochoa y Juan Pablo Santos, acción por la que fue severamente criticada en redes sociales por gente que asegura no canta “solo bulla” y por otros más que aseguraron quiere ser como su mamá Jenni Rivera, pero “no le llega a los talones”.