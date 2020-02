CEO de Badabun se burla de youtubers que lo acusaron de acoso sexual y laboral

César Morales respondió que el karma se las cobró a todos los influencers que lo señalaron de acosador y homofóbico.

En diciembre del año pasado varios youtubers realizaron un video en donde denunciaron los abusos que sufrieron mientras trabajaron en Badabun. Kim Shantal, Alex Flores, Queen Buenrostro, Dani Alfaro y Kevin Achutegui acusaron de acoso sexual y laboral al CEO de la empresa.

El video compartido en el canal de Youtube de Juan De Dios Pantoja, se viralizó creando una de las polémicas más grandes en el mundo de los influencers. A dos meses de lo sucedido, César Morales volvió a retomar el tema y se burló de las personas que lo señalaron como acosador y homofóbico.

A través de su cuenta de Instagram el CEO de Badabun compartió una serie de imágenes con el mensaje “ El Karma siempre pone a todos en su lugar… ”. De acuerdo con César todo lo relatado por los ex youtubers de su empresa fue mentira por lo que el tiempo se encargo de que se revelará la verdad.

"Luego de que se descubriera que todo lo que dijeron fue falso, dos meses después Badabun generó más de 2 billones de reproducciones por mes” César Morales

César señaló que fue lamentable que escogieran la fecha del nacimiento de su segunda hija para revelar esta información, aunque detalló que puede que por este motivo el karma actuara de manera inmediata.

El CEO de Badabun detalló que sin él actuar y difundir la información con la que cuenta que desmiente las acusaciones, los argumentos de los youtubers se fueron cayendo por si solos.

En esta serie de imágenes de Instagram, Morales habló sobre Juan De Dios Pantoja , donde señaló que no entiende porque se prestó a este tipo de show. Sin embargo detalló que con sus declaraciones posteriores sólo quiso poder vender más boletos para su gira la cual tuvo que ser cancelada.

“Juan de Dios Pantoja quiso levantar su gira inventando esta polémica y no le funcionó” César Morales

De acuerdo con César Morales a pesar de que Juan De Dios señaló que suspendía unos shows por miedo a las represarías, posteriormente se reveló que sus presentaciones fueron canceladas debido a que no logró vender los boletos.

El CEO de Badabun detalló que todas las acusaciones de los youtubers han sido desmentidas y que ninguno de los influencers han denunciado o presentado pruebas en su contra.

“Estuvieron más de tres meses planeando todo. Dijeron tener evidencia, pero la única evidencia que hemos visto se les probó que fue falsa y en cuestión de semanas todo se les había caído” César Morales

También detalló que todos los youtubers que lo acusaron recibieron gran apoyo por parte de la empresa, ya que no sólo los ayudaron a aumentar de seguidores sino que también los apoyaron a cumplir sus sueños. Puntualizó que la mayoría de estos jóvenes no terminaron ni la secundaria, por lo que no aprendieron los valores y ética que proporciona la Universidad.

Finalmente el CEO de Badabun agradeció a las personas que lo han apoyado y reveló que estos dos meses han sido los mejores de su vida pues ha podido disfrutar a sus dos hijas.