En redes sociales circula un video en el que se aprecia a Cepillín cantando las ‘mañanitas’ a un fan desde el hospital.

Triste noticia se dio a conocer el pasado lunes 8 de marzo de 2021, cuando se informó sobre la muerte de Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, luego de haber sido diagnosticado con cáncer en la columna vertebral.

Sin embargo, tras la ola de reacciones por parte de artistas y fanáticos, en redes sociales circula un video de Cepillín en el que canta a un fan las últimas “mañanitas”, debido a que lo hizo desde la cama del hospital.

Y es que, hay que recordar que entre los temas musicales más destacados del ‘payasito de la tele’, está su icónica versión de las tradicionales “mañanitas” que seguramente sonaron en miles de cumpleaños de diferentes generaciones del público mexicano.

Cepillín dedica las últimas mañanitas a un fan

Cepillín acostumbraba interpretar sus ‘mañanitas’ a sus queridos y fieles seguidores, por lo que no dudó en dedicar las últimas a uno de ellos, identificado como Manuel Razo , quien compartió el video en su cuenta de TikTok.

En la grabación se puede ver a Cepillín sobre la cama en la habitación del hospital, evidentemente sin su característico maquillaje, pero con el mejor ánimo para cantar el tema, debido a que según el usuario de la red social el 5 de marzo fue su cumpleaños.

Después de interpretar el inicio de la canción, el payaso más famoso de México dijo unas palabras para su fan, que lo visitó mientras se recuperaba de la cirugía de emergencia a la que se sometió tras sufrir un accidente en su casa.

“Manuel Razo, hoy cumple años, yo lo felicito. Así como me ven en bata, así como me ven aquí en el hospital, no podía dejar de felicitar a mi amigo, casi mi nieto. Gracias por tu amistad, te quiero mucho”. Cepillín

Posteriormente, el joven compartió otro video en el que se ve cómo mantiene una conversación con Cepillín, y le agradece por darle la oportunidad de conocerlo y haberle cantado las ‘mañanitas’.