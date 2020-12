Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, recordó su enemistad con Raúl Velasco y aseguró que no tenía un gran cerebro.

En los últimos meses Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, ha causado gran polémica debido a las diferentes declaraciones que ha realizado sobre diferentes personalidades.

Sin embargo recientemente sorprendió al arremeter en contra de Raúl Velasco pues aseguró que era una persona ignorante que se aprovechó de la televisión.

Durante una entrevista con ‘Sale el Sol’ el payaso de la tele recordó la enemistad que mantuvo con el presentador de la televisión y aseguró que ahora que ya murió no le puede hacer nada.

Cepillín recuerda los problemas que tuvo con Raúl Velasco

En el video Cepillín señaló que la única personalidad con la que realidad a tenido un problema es con Raúl Velasco.

“Se murió y se llamaba Raúl Velasco, de ahí en fuera no tengo problemas con nadie. Ya se murió y ya no me puede hacer nada, por eso no me cae” Cepillín

En ese momento el reportero le preguntó su opinión sobre el problema que tuvo con Thalía cuando la llamó “corrientota” durante el programa ‘siempre en domingo’. En ese sentido el famoso puntualizó que en ese momento afloró que eran vivencias de él.

“Más corriente que él no he conocido a otro. A lo mejor a él le afloraba el complejo y le decía corriente a alguien y a él le afloraba el complejo, eran vivencias de él” Cepillín

Cepilín no dudo en tachar a Raúl Velasco como una persona ignorante que no tenía cerebro.

“Era un ignorante, un barbero que se coló en la televisión. Que me disculpen todos los demás, pero yo viví en carne propia lo pequeñito que era de acá el señor Raúl Velasco y es el único del que he hablado mal en mi vida” Cepillín

Cepillín arremete contra Paty Navidad

Durante su entrevista con ‘Sale el Sol’ Cepillín también habló sobre el Covid-19 y aseguró que el no se va a morir por una “gripa”, aunque aseguró que él si se va a vacunar.

Sobre las declaraciones de Paty Navidad sobre las vacunas contra el coronavirus, aseguró que está loca ya que no necesitan chips para controlar a las personas.