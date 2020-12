Celia Lora, dijo que el cantante Robbie Williams besa mejor que Ricky Martin, durante el programa de YouTube, “La Entrevista con Yordi Rosado”.

Una de las mujeres mexicanas que más llama la atención sin duda es la empresaria Celia Lora, ya que además de que con su belleza roba las miradas de más de uno, se ha visto involucrada en algunas polémicas , y esta vez, la también modelo, hizo una confesión que sorprendió a muchos.

Durante el programa de YouTube, “La Entrevista con Yordi Rosado”, Celia Lora, recordó el momento en que conoció al cantante, Ricky Martin y lo agarró a besos , así como también al británico, Robbie Williams.

“Yo no creo que me hubiera casado con él, (Ricky Martin), pero me lo agarré a él y a Robbie Williams, dos veces. (…) Me lo agarré, unos besitos”. Celia Lora

La modelo Celia Lora dijo que besó a Ricky Martin el día que lo conoció, sin embargo, cuando el conductor, Yordi Rosado, le preguntó que quién de los dos cantantes besa mejor , ella respondió que Robbie Williams.

Celia Lora habla sobre sus experiencias con otros famosos

Durante el programa, Celia Lora también comentó que hace unos años, en una convención de equipo de sonido, a la que invitaron a su papá, Alex Lora, ella se encontró a Paul Stanley , vocalista del legendario grupo de rock, Kiss , y le pidió que le firmara el pecho.

Además, Celia Lora confesó que el único mexicano por el que se ha sentido atraída es el locutor y comediante, Víctor Trujillo , debido a su forma de pensar.

“Lo conocí muy chiquita y siempre era, o sea, oírlo hablar. A lo mejor la gente que no lo conoce o no ha convivido, lo que sea, es el ‘we’ más inteligente que yo conozco, es muy intelectual, a mí se me hace él muy interesante”. Celia Lora