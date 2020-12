Durante su entrevista con Yordi Rosado, Celia Lora habló de su infancia, el amor de su vida y del accidente que la llevó al reclusorio

El día de ayer 13 de diciembre, Celia Lora, hija de Alex Lora, fue la invitada del programa “La entrevista con...” del canal de YouTube de Yordi Rosado. Durante el show, la entrevistada habló de su infancia, el amor de su vida y del accidente que la retuvo en cinco meses en el reclusorio.

Celia comentó que debido a la fama de sus padres, nunca pudo disfrutar unas vacaciones con ellos , y que pese a la imagen que tienen son dos personas muy tranquilas y hasta un poco persignadas, a lo que Yordi le preguntó qué habían pensado de ella cuando posó por primera vez desnuda para la revista Playboy.

Ella contestó que quien hizo todo un escándalo fue Chela, su madre, ya que no le pareció buena la idea, sin embargo, fue ella quien terminó escogiendo las imágenes que se publicaron.

También reveló que desde antes de que apareciera en la revista ya le habían ofrecido estar en cintas para adultos y que aunque ella tiene una, el canal del Conejito, a esta clases de cintas no le interesan.

Las relaciones de Celia Lora y el amor de su vida

Sin embargo, lo antes mencionado no significa que nunca se haya involucrado en los filmes para adultos, pues Celia Lora ha hecho escenas candentes con Apolonia La Piedra, actriz porno española, pero que sólo sean "mamaseado" porque ella no tiene gusto por las mujeres .

Asimismo aseguró que aunque ha tenido tres novios, ella prefiere estar soltera, pues las relaciones la empalagan; sin embargo, si hay un hombre del que está enamorada y que cumple con todas las características que a ella le gusta: Víctor Trujillo.

"Él lo sabe, desde que era niña, desde que lo conocí me enamoré de él. Se lo dije, ya no estaba casado. No ha habido nada y no creo que haya ", aseguró la entrevistada.

"Me gusta que es muy inteligente. O sea lo conocí de chiquita (...) es el w*y más inteligente que yo conozco, es muy intelectual, y a mí se me hace muy interesante " Celia Lora.

El accidente automovilístico

En cuanto al accidente de auto que tuvo , donde falleció una persona, Celia Lora contó cómo fue su proceso y los momentos que vivó dentro del reclusorio. Dijo que el abogado, se puso de acuerdo con la otra parte para pedirle dinero, pues la gente piensa que tienen mucho.

Y recordó que siempre la cuidaron bien las presas, y que a aquellas no recibían visitas ella les invitaba de comer.