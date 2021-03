Cecilia Suárez desea la llegada del año 2024 para que culmine el periodo de gobierno de AMLO

En su cuenta de Twitter, la actriz Cecilia Suárez expresó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es una persona con “tanto resentimiento guardado”.

Al citar un tuit de Denise Dresser donde comparte un video de AMLO sacando un pañuelo blanco para asegurar que en su gobierno ya se acabó la corrupción “aunque les duela a los conservas”, Cecilia Suárez deseó la llegada del año 2024 para que culmine el periodo de gobierno del presidente.

“Este señor con tanto resentimiento guardado. Llega pronto por favor 2024” Cecilia Suárez

AMLO saca pañuelo blanco y asegura que no hay corrupción en su gobierno

En la conferencia mañanera del 11 de marzo, AMLO sacó un pañuelo blanco para asegurar que en los altos funcionarios del gobierno federal ya no hay corrupción.

"Aunque les de coraje a los conservas ya se acabó porque el Presidente no es corrupto y no tolera la corrupción" AMLO

El presidente sostuvo que en sexenios pasados, el gobierno estaba organizado para robar y no para servir al pueblo, pues “era un comité al servicio de traficantes de influencia, de una minoría rapaz, no un gobierno para el pueblo, no les importaba, eran negocios, bussiness, qué le vendo al gobierno, qué negocios hago con el gobierno".

“La corrupción se está limpiando de arriba para abajo como se barren las escaleras porque si en la parte de arriba del gobierno hay esa práctica, nunca se va a resolver el problema” AMLO

López Obrador aseguró que es mentira que el presidente no sepa o no esté enterado de los actos de corrupción; “se entera de todo, puede ser que algunas cosas se ocultan pero pronto se sabe”, agregó.

Citó casos de corrupción como el de las irregularidades de en varios reclusorios, de los contratos de los gasoductos de Odebrecht, de la compra de la planta de fertilizantes, del negocio de la industria eléctrica de las empresas extranjeras que venden la luz a precios elevados, entre otros.

Finalmente, AMLO recriminó que en gobiernos anteriores se fue consolidando la corrupción; sin embargo, con su llegada a la presidencia comenzó el proceso para revertir esa descomposición y concretar la Cuarta Transformación.