Eric del Castillo da la receta para un matrimonio duradero y feliz

Don Eric Del Castillo y su esposa Kate pronto cumplirán 49 años de casados, ante esto el actor reveló el secreto para tener un matrimonio duradero y lleno de amor.

“Lo primero es tener deseo de casarte y de que sea para siempre, de no ser así, ni te metas porque procrear hijos para que después te anden correteando para que pagues la pensión, no es de hombres. Lo que pasa es que ahora no saben ni lo que es el amor, lo que es enamorarse”, dijo el primer actor.

Don Eric, dijo que ya vivimos otra época y aseguró que la alta tendencia a los divorcios es una cuestión de generación. “Para durar, hay que ser de otra época ya que la de ustedes, está muy lurias. Tienes que ser de otro tiempo porque yo no sé qué pasó entre mi generación y la de mis hijas, por ejemplo”.

Finalmente, añadió que ahora existe bastante irresponsabilidad de algunos padres de familia, quienes dejan a sus hijos sin ningún apoyo. “Muchos dicen ‘doy lo que puedo’, pero no es así, tu hijo no va a comer cuando tú quieras, le tienes que dar alimentación, vestido, educación y todo”.

Con información de LMShow.