Carlos Espejel se sumó a lista de artistas que han sufrido crisis económicas ante la falta de proyectos por la pandemia.

Son varios los artistas que han revelado que pasan por una difícil situación económica a consecuencia de la pandemia de coronavirus. Ahora, fue el turno de Carlos Espejel, quien confesó que se vio fuertemente afectado ante la falta de trabajo en el mundo del espectáculo.

En entrevista para ‘De primera Mano’, el actor, Carlos Espejel indicó que durante el tiempo de la pandemia, que aún sigue azotando en todo el mundo, tuvo que vender su teatro , Fantasio, el cual, por el momento no recuperará.

“La verdad es que no. No vemos a un gobierno federal ni estatal haciendo nada por el teatro, ayudando a los empresarios, pareciera que somos sus enemigos y no han hecho nada ni para ayudarnos, ni a los pequeños empresarios como es mi caso”. Carlos Espejel

Asimismo, el comediante explicó que con su esfuerzo y dinero, se ha “arriesgado” a mantener las obras de teatro, pero reiteró que no ha recibido algún tipo de ayuda por parte del gobierno.

“Nos han cerrado las puertas, nos han dicho una serie de ignorancias terribles, como que abramos con el 30 por ciento”. Carlos Espejel

Carlos Espejel ha sobrevivido a la pandemia con préstamos

En la misma entrevista, Carlos Espejel detalló que uno de los métodos para sobrevivir y hacer frente a la pandemia de coronavirus ha sido recurrir préstamos de diferentes tipos.

“Para sobrevivir, pues con préstamos. Préstamo del banco, de un amigo, de algún otro cuate, es lo que he hecho. Estoy medianamente endeudado con gente que le debo dinero, a las tarjetas les debo dinero. He tenido que sacar de donde puedo”. Carlos Espejel

Sin embargo, tal parece que el panorama para el actor mexicano va mejorando, ya que dijo estar contento por las nuevas ofertas de trabajo que ha recibido.

Finalmente, y sin dar muchos detalles, Carlos Espejel contó que entre los nuevos trabajos que hará son algunas series, motivo por el que expresó mucho entusiasmo.