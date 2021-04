Carlos Espejel señaló que el político no tiene que ser político, sino que puede ser cualquiera que tenga interés en ayudar, como algunos actores

En los últimos años son varios las celebridades y deportistas que se han vinculado a la política. Tras las críticas que han recibido por querer obtener un cargo público, Carlos Espejel salió en su defensa.

En entrevista para ‘Sale el Sol’, el actor Carlos Espejel señaló que es momento de dejar de pensar que sólo los políticos se deben de dedicar a la política.

Carlos Espejel: “Le quitaría este peso a que el político tiene que ser político”

En el video Carlos Espejel dejó en claro que él no se postularía ya que la política no le llama la atención, pero puntualizó que si hay famosos interesados en obtener un cargo, no ve un problema.

“Yo no lo haría, porque no tengo interés en eso, pero me parece que esta idea que tenemos de que el político tiene que ser político” Carlos Espejel

El actor destacó que el no cree en la idea de que una persona que se encuentra en la política es porque es un político, sino que se puede incorporar cualquier ciudadano que tenga interés en participar y cambiar las cosas.

“El político tiene que ser un ciudadano que diga ‘oye, yo quiero postularme y ayudar en mi colonia, yo quiero postularme y ser la voz y el diputado de tal’, yo si desestigmatizaría, si así se dice, le quitaría este peso a que el político tiene que ser político, no, puede ser un maestro, un ingeniero, un artista que esté capacitado para serlo” Carlos Espejel

Carlos Espejel destacó que el gobierno debe de estar formado de ciudadanos que se encuentren preocupados y quieran cambiar al país.

“Me parece que el gobierno, de cualquier color, pues debe estar hecho y construido de ciudadanos, de ciudadanos que estemos preocupados, de ciudadanos que estemos activos” Carlos Espejel

En este sentido el famoso destacó que el verdadero problema no es que se involucren actores, sino que se postulen presuntos violadores.

“No tiene nada de malo que lleguen los actores, lo que si tiene de malo es que se postulen presuntos violadores, por ejemplo no, o terroristas, o gente que ha estado solamente haciendo grilla, que esa es la otra, yo estoy francamente muy decepcionado de este gobierno, al cual voté” Carlos Espejel

Durante su entrevista Carlos Espejel también habló sobre la crisis que se vive en el teatro y lamentó que muchos lugares vayan a cerrar.