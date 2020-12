En una reciente entrevista Carlos Cuevas habló sobre el estado de salud de Armando Manzanero, tras dar positivo a Covid-19.

El jueves 17 de diciembre se informó que Armando Manzanero había sido hospitalizado luego de haber dado positivo a Covid-19. Tras varios rumores que aseguraban que estaba intubado, Carlos Cuevas habló sobre el estado de salud de su compañero.

En entrevista para el programa ‘Sale el Sol’ el cantante señaló que coincidió con el famoso el pasado 11 de diciembre durante la inauguración del Museo ‘Casa Manzanero’ en Mérida, Yucatán.

Carlos Cuevas destacó en el video que en ningún momento Manzanero mostró señas de que se encontraba en mal estado de salud.

Carlos Cuevas responde a las críticas porque Armando Manzanero acudió a eventos

Durante su conversación, Carlos Cuevas habló sobre las críticas que han recibido tras asistir a la inauguración del museo y puntualizó que en ese momento Armando Manzanero desconocía que tenía Covid-19.

El famoso destacó que el contagio no sucedió en el lugar, ya que se habían tomado todas las medidas necesarias.

“Todo se manejó en Sana Distancia (…) y con cubrebocas, yo hablo por lo que sé, que se contagia y 7 días después se refleja, o sea que Armando yo creo que ya se había contagiado de eso, sí es que pasó, si es que se dio a conocer el martes o miércoles esto, entonces ahí no se contagió” Carlos Cuevas

Carlos Cuevas puntualizó que Armando Manzanero se encontraba muy bien de estado de salud e incluso había ofrecido un espectáculo.

“Pero yo lo vi muy sano, muy cuerdo como siempre, muy fuerte (…) Nada, absolutamente, hasta cantó con el piano y dio show como siempre lo hace, tan divertido, contando anécdotas sobre sus canciones y lo vi muy bien” Carlos Cuevas

Carlos Cuevas habla sobre el estado de salud de Armando Manzanero

Carlos Cuevas señaló que hasta el momento desconocía su estado de salud, aunque aseguró que no se encontraba intubado porque era algo que no quería.

“Lo que sé, es lo que ustedes saben también, que está hospitalizado, que no está grave bendito sea Dios, él no está entubado porque, por lo que sé, él no quiere ser entubado” Carlos Cuevas

Antes de finalizar su entrevista, el cantante le mandó sus buenos deseos a Armando Manzanero y de deseo una pronta recuperación.