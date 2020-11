El cantante reaccionó al retiro de la demanda que había interpuesto su hermana y aseguró que él si tiene pruebas para demandarla.

El 24 de noviembre Aida Cuevas sorprendió al señalar que le otorgaba el perdón a su hermano y había decidido retirar la demanda que había interpuesto.

De acuerdo con la cantante tomó esta decisión para librarse de un gran peso. Sin embargo, Carlos Cuevas rechazó estas declaraciones y exigió una disculpa pública por parte de su hermana.

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’ el llamado ‘Rey del Bolero’ afirmó que su hermana no tiene nada que perdonarle porque en realidad no hizo nada malo.

Durante su video, el cantante señaló que si Aida Cuevas había decidido quitar la denuncia es porque nunca encontraron pruebas suficientes en su contra y fue una estrategia.

“Se archiva en definitiva porque no pudieron aportar pruebas, su estrategia ahora es decir ‘lo perdono’, ¿de qué me va a perdonar? Si nunca he sido juzgado ni condenado a nada” Carlos Cuevas

Carlos Cuevas señaló que no pudieron demostrar que el ha insultado a su hermana.

“No pudieron comprobar nada desgraciadamente para ellos… nunca la he insultado, tan es así que nunca pudieron encontrar nada” Carlos Cuevas

El ‘Rey del Bolero’ exigió una disculpa pública y aseguró que él a diferencia de su hermana si cuenta con las pruebas suficientes para poder demandar.

“Yo quiero una disculpa pública porque me la merezco, porque no presentaron ninguna prueba, yo sí tengo para poder denunciarlos y si quiero llevarlos a una demanda penal” Carlos Cuevas

Carlos Cuevas detalló que ahorita sus abogados se están encargando de una denuncia de hechos contra Aida Cuevas.

“Tengo una denuncia de hechos porque dijo que soy lo peor de lo peor, que le pegué a mi papá, un drogadicto, mujeriego, se metió con mi esposa y mis hijos, yo denuncié eso porque no debes dejar. Yo sí tengo pruebas para poder denunciar a ella, a (Guillermo) Pous y a (Alfonso) Arnáez” Carlos Cuevas

El cantante detalló que por el momento desconoce cómo actuarán legalmente ya que se tiene que reunir con sus abogados. Aunque finalizó su entrevista señalando que él había tenido la razón.