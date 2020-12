La cantante Carla Morrison anunció que su padre murió el pasado 12 de diciembre de 2020.

La cantante, Carla Morrison reveló que está de luto , luego de publicar que hace unos días murió su padre, quien estaba delicado de salud.

El padre de Carla Morrison murió por complicaciones de Covid-19 el pasado 12 de diciembre de 2020, por lo que, a través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió una fotografía de ambos con unas emotivas palabras de despedida.

“Este pasado 12 de diciembre mi papá falleció. Hoy su ausencia, más que nunca, me recuerda que gran parte de quien soy hoy, es por él. Por él, mi familia tuvo mejores oportunidades en la vida”. Carla Morrison

La mexicana reconoció que es muy parecida a su padre, además de que sabía que él estaba muy orgulloso de ella , porque se lo dijo varias veces, lo “veía en su mirada”, y siempre le mostró todo su apoyo.

Padre de Carla Morrison fallece por complicaciones de Covid-19

De acuerdo a la publicación de Carla Morrison, su padre ya tenía algunos años delicado de salud , y fue en estos últimos días que se le complicó mucho, además de que el “Covid-19 no ayudó”.

Carla Morrison tuvo la oportunidad de despedirse de su padre por teléfono, sin embargo, hacerlo a la distancia causa un dolor diferente para la cantante.

“Tuve la gran oportunidad de despedirme de él por teléfono. Es duro que obligatoriamente debamos hoy vivirlo a la distancia. Este dolor es diferente, esta ausencia es diferente, este dejar ir es totalmente diferente”. Carla Morrison

No obstante, Carla Morrison indicó que a pesar de que el "dolor va para largo" , se queda tranquila porque sabe que ya está mejor.

“Voy a extrañar tus llamadas. Descansa en Paz. Gracias por elegirme como una de tus hijas, gracias por ser mi apá. I love you so much, dad”. Carla Morrison

Tras la publicación, la cantante recibió comentarios de consuelo por parte de sus amigos y seguidores.

Finalmente, en una historia de la misma red social, Carla Morrison agradeció por todos los mensajes de apoyo que la ayudan mucho, sobre todo en estos tiempos difíciles.