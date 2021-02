Desde octubre de 2019, Maluma ha sido captado en supuestas citas con una mujer llamada Susana Gómez, quien sería su nueva novia.

Aunque Maluma no lo ha hecho oficial, en los últimos meses diversos medios lo han captado en citas con una misteriosa mujer, la cual aseguran es su nueva novia. La chica en cuestión se llama Susana Gomez y se sabe es originaria de Colombia y de profesión es arquitecta, no está ligada al mundo del espectáculo y tampoco tiene interés de pertenecer a él, por lo que no hay tanta información sobre su persona debido a que se aseguró de poner en privado sus redes sociales.

Pero nada parece ser imposible para los paparazzis, quienes volvieron a captarlos juntos. Ambos se fueron de compras a un centro comercial en Miami, según se aprecia en un video publicado por el programa Suelta la Sopa, donde se aseguró que Susana ya conoce a la mamá de Juan Luis Londoño Arias, conocido artísticamente como Maluma.

Cabe señalar que aunque siguen pasando los días, el reguetonero evita hablar de su situación emocional e incluso se asegura soltero, desde el pasado mes de octubre ha estado saliendo con Susana Gomez. En una entrevista para promocionar su reciente disco, insistió en ser un hombre soltero:

"No tengo novia nueva, papi Juancho no se enamora ni a bala, es más... la que se enamore de mí, yo le diría: ‘bebé le estás pidiendo al cielo un diablo, me estás pidiendo sol cuando hace frío’. El amor pa’ mí no es necesario, mejor de tu camino me desvío”. Maluma

Romance de Maluma con Natalia Barulich es cosa del pasado

De existir un romance entre Maluma y Susana Gomez, esta sería su primera relación formal tras su rompimiento con la modelo y cantante Natalia Barulich, ocurrido a finales del 2019.

Aunque Natalia en su momento aseguró que el rompimiento se dio porque Maluma descuidó la relación así como la distancia y los compromisos laborales lo complicaron todo,, la toxicidad fue un elemento importante. No obstante, a las explicaciones se sumó un fuerte rumor, se acusó a la modelo de haberle sido infiel al cantante con su amigo, el futbolista Neymar.