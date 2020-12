A Camila Sodi le molestó que una reportera se acercara a su mamá Ernestina y la empujó

Camila Sodi tuvo otro desencuentro con la prensa y empujó a una reportera que perseguía a Ernestina Sodi en el aeropuerto. El momento quedó registrado en video.

Verás, Camila Sodi, sus hijos y su madre Ernestina, llegaban al aeropuerto de la CDMX cuando de pronto se vieron rodeadas por la prensa. Una reportera del programa El Gordo y La Flaca se armó de valor para acercarse a la Ernestina para preguntarle cómo estuvo el vuelo, por lo que ella apresuró el paso. La acción molestó a Camila Sodi, quien empujó a la periodista.

La reportera no se quedó callada y preguntó:

"¿Por qué eres tan grosera? ¿Por qué me empujas? 'Ni siquiera te estoy entrevistando a ti" Reportera empujada

Camila Sodi ignoró la pregunta y pidió a la reportera que no le hablara en ese tono y menos frente a sus hijos . En un intento por no tensar más la situación, la actriz prefirió cambiar el tema y decirle a la reportera que su cubrebocas estaba bonito.

Camila Sodi no tiene buena relación con la prensa

Reporteros aseguran que tratar con Camila Sodi es complicado, pocas veces la actriz es accesible y sobre todo cuando la abordan en un entorno que no es el de trabajo. Esta actitud tampoco la entiende su tía Laura Zapata, quien dijo: