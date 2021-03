La youtuber Caeli sorprendió a todos sus fans con su ardiente look de lencería galáctica en una fiesta

La youtuber mexicana Caeli, una de las más exitosas en redes sociales, acaparó recientemente la atención de sus seguidores, a quienes suele consentir con tutoriales, retos virales y aspectos de su día a día.

En esta ocasión, Caeli cautivó a sus seguidores tras asistir a una fiesta con un extravagante look, mismo que compartió en redes sociales a través de varias fotografías. Así es como la influencer dejó con la boca abierta a sus casi 10 millones de seguidores en Instagram.

Caeli publicó fotografías y videos en los que aparece utilizando una peluca rosa, un sexy conjunto negro de lencería con estampado de galaxia, mini falda transparente, arneses y botas negras a la rodilla.

“La vibra latina es la mejor” , fue el mensaje que dejó como descripción de su foto, que en tan solo unas horas logró 106 mil likes y cientos de piropos. Al parecer Caeli estuvo en compañía de algunos amigos en una fiesta en la que no faltó música y baile, así lo dejó ver en sus historias.

“Wow, maravilloso look Caeli”, “Hermosa como siempre”, “Arte puro mami”, “Mi latina favorita, Caeli bb”, “Al covid-19 le gusta esto”, “Como si la pandemia no existiera”, “¿En Estados Unidos no existe la pandemia, todos se ven muy casual?”, escribieron algunos seguidores.

Caeli lanza mensaje de amor propio