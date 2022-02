Con lágrimas en los ojos, la influencer mexicana Caeli reveló a través de su canal en YouTube que otros vloggeros de la misma plataforma, a quienes consideraba como sus amigos, intentaron drogarla para abusar de ella durante una fiesta.

En el video titulado “Que no te pase a ti…”, la youtuber dijo que su lamentable experiencia ocurrió hace unos diez meses, cuando viajó a otro país para grabar una serie, pero hasta ahora tuvo el valor de contarla, pensando que su experiencia le sirva a otras personas.

“Me iba a quedar dos semanas. Me tocó grabar mi primera escena. Estaba muy contenta. Se viene el fin de semana y mis amigos… entendamos que eran mis amigos. Uno me dijo que si salíamos de fiesta. Yo les tenía la confianza”.

Con la voz entrecortada, dijo que una noche acudió a una fiesta con sus amigos y al manifestarles que tenía sed, se ofrecieron a llevarle un poco de agua, pero se tardaron mucho en regresar con varias botellas.

Esto, además de otros acontecimientos previos, la alertó para verificar que el envase estuviera sellado y al girar la tapadera comprobó que ya estaba abierto, pero lo peor fue que en la boquilla encontró una sustancia terrosa.

Caeli dijo que esto la llenó de miedo, porque se encontraba sola con ellos, entonces intentó despistarlos, haciéndoles creer que no le había tomado importancia a lo sucedido, mientras ideaba una forma para salir del lugar sana y salva.

“Supe que algo me estaban dando. Les dije que los caché. Ellos lo negaron. Yo quería guardar la botella para probar que me estaban poniendo algo en la bebida. Ellos estaban preocupados”.

Pocos minutos después de esto, “sus amigos” le dijeron que era hora de irse de la fiesta, lo que le hizo pensar “en lo peor”.

“Se les veían los nervios, el miedo y la impotencia, de que yo tenía la botella y de que sabía lo que estaban haciendo, de que me querían…Así que les dije que no me iba a ir con ellos y dijeron, ‘bueno, nos quedamos un ratito más, a ver si decides irte con nosotros’”.

Caeli cuenta que intentó separarse de ellos para buscar una forma de irse por su cuenta o pedir ayuda, pero en todo momento la estuvieron vigilando y, cuando se comunicó con un amigo para decirle lo que sucedía -no llamó a sus padres para no preocuparlos- todos en la fiesta comenzaron a comportarse muy raro .

La joven lamentó que el sujeto -a quien ella no identificó, utilice su fama para aprovecharse de las mujeres.

Con base en ello, usuarios de redes sociales aseguran que el presunto agresor sería el influencer uruguayo Marcos Ernesto Cabrera Rodriguez, de 22 años, mejor conocido como Yao Cabrera.

Luego de más de 30 minutos de relato, Caeli contó que se comunicó con una persona de la producción de la serie que estaba grabando y logró que la policía acudiera a la casa donde se realizaba la fiesta.

Cuando un oficial tocó a la puerta, dijo, todos se manifestaron preocupados y ella tenía tanto miedo, que desde una jardinera en el primer piso gritó pidiendo ayuda, pero el uniformado le dijo que ella debía salir por su cuenta, pues era una propiedad privada y no podía entrar.

Adentro, todos le gritaban insultos, sin embargo, la joven tomó valor y se dirigió a la salida, perdiendo de vista al policía.

El momento fue aprovechado por los asistentes, quienes la tiraron al suelo, la patearon, le jalaron los cabellos y le hicieron perder la botella que guardaba como evidencia, pero a pesar de todos los golpes, logró salir del lugar y fue trasladada a su hotel.

Ahí, la visitó una mujer de producción, a quien Caeli le contó su horrible experiencia, obteniendo una respuesta que la decepcionó mucho.

“No saben cómo lo minimizó, no saben cómo me hizo sentir, como ‘pero bueno, ¿y?’. No saben lo feo que es, porque creo que también eso es en gran parte el por qué no había hablado, porque ninguna historia se puede minimizar”.<br>