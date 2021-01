El comediante Brozo crítico a López-Gatell de forma sarcástica; aseguró que el funcionario vacacionó porque AMLO lo defiende.

El comediante Víctor Trujillo, mejor conocido como Brozo, se unió a las críticas en contra del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, por ser captado en sus vacaciones en Oaxaca .

El comediante Brozo compartió la fotografía de López-Gatell, con un mensaje sarcástico: aseguró que el funcionario se fue de vacaciones, porque el presidente AMLO lo defiende.

“No, no pasa nada. Mañana me defiende el presidente, me echa unas porras, y a las siete me pongo bravo con los medios... ¿Otra michelada?” Brozo

-No, no pasa nada. Mañana me defiende el presidente, me echa unas porras, y a las siete me pongo bravo con los medios... ¿Otra michelada? pic.twitter.com/asOn5q0z4S — Víctor Trujillo (@V_TrujilloM) — Víctor Trujillo (@V_TrujilloM) January 4, 2021

López-Gatell debe dar explicaciones: AMLO

Sin embargo, esta mañana el presidente AMLO dijo que debe ser el propio Hugo López-Gatell quien responda a la críticas y dar explicaciones de por qué se fue de vacaciones. A pesar de ello, resaltó que el funcionario cumple con su trabajo.

“Hay que preguntarle a él por la tarde yo lo que puedo decirle, en abono a la conducta de el doctor López-Gatell es que ha estado trabajando bastante muy intenso, que ha estado cumpliendo con su responsabilidad, que es un muy buen servidor público, un buen especialista, un profesional, eso es lo que puedo comentar, y que pues ya su situación en lo personal, aunque sí es un asunto público, prefiero que él sea el que lo explique. Eso es mejor" AMLO

Por su parte, la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbuam, aseguró que su equipo de ninguna manera podría tomarse unas vacaciones por la situación que se vive por el Covid-19.

Asimismo, Sheinbaum consideró que López-Gatell debe de dar sus propias explicaciones sobre el descanso que tomó, por la polémica suscitada por la fotografía que circuló al respecto.