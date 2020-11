El conductor mostró en Venga la Alegría a su bebé y no pudo evitar mostrar su felicidad por su segundo hijo.

El pasado 11 de noviembre Brandon Peniche y Kristal Cid se convirtieron en padres por segunda ocasión. El famoso había compartido algunas fotografías de su bebé, pero no había mostrado su rostro.

Sin embargo, el pequeño realizó su debut en televisión nacional ya que el conductor realizó una transmisión en vivo con ‘Venga la Alegría’ y presentó de manera oficial a su hijo.

Durante el video el presentador detalló que no ha podido dormir aunque puntualizó que no puede estar más feliz por la familia que ha formado.

“Las mejores desveladas del mundo, la verdad es que Kris y yo estamos felices… se porta espectacular, no llora, duerme y come increíble” Brandon Peniche

Brandon Peniche señaló que en realidad su bebé se parece a su mamá por lo que ella se encuentra muy orgullosa.

“Se parece mucho a Kris… es igualito, y acá mamá anda como pavorreal…” Brandon Peniche

En el video también confesó que afortunadamente su hija mayor no ha sentido celos ni ha actuado de manera diferente, por lo que aseguró que se encuentran disfrutando de esta nueva etapa en familia.

“Estábamos, literal, la bisabuela, Sharis, mi mamá y yo cargué a Alessia y le dimos una flor diciéndole que se la regalaba su hermanito y ella ya hablaba mucho de su hermano, fue espectacular, lo recibió increíble; nos ha ido muy bien” Brandon Peniche

El conductor confesó que se encuentra muy sensible con la llegada de su bebé.

“Les contaba el otro día que cuando nació, lloré tanto, con Alessia no me pasó eso porque era algo muy nuevo para mí, y con el baby me puse a llorar y era una emoción porque el amor que se le tiene a los hijos es infinito” Brandon Peniche

Antes de finalizar su enlace con sus compañeros de ‘Venga la Alegría’, Brandon Peniche reveló que mañana jueves 19 de noviembre regresará al matutino, después de tomarse unos días por el nacimiento de su bebé.