Billie Eilish posó en lencería para la portada de Vogue en Reino Unido.

Billie Eilish incendió Instagram con una serie de fotos en lencería, las cuales forman parte de una sesión para la revista Vogue en Reino Unido.

En total fueron 4 las imágenes que compartió Billie Eilish en su Instagram, que serían la portada de Vogue, así como 3 fotografías del interior de la misma.

Todas han recibido una gran aceptación por parte de los fans de la cantante de 19 años, con millones de likes y miles de comentarios cada una.

Para que se den una idea, tan sólo la portada cuenta hasta el momento con cerca de 9 millones de "Me Gusta" y 81 mil comentarios del público.

En su mayoría le mencionan lo bien que Billie Eilish se ve y el cambio radical en esta sesión, tomando en cuenta que ella maneja un estilo diferente.

Billie Eilish defiende sus fotos en lencería

Los fans de Billie Eilish han recibido muy bien las fotos en lencería de la cantante en Vogue, ella está consciente de que puede ser atacada por estas.

A sabiendas de esto, Billie Eilish defiende esta sesión en una entrevista en la misma revista Vogue, donde habla del por qué aceptó aparecer así.

Reconoce que ella está a favor de romper los estereotipos de belleza impuestos hasta el momento, que se centran en mostrar la "piel" de las artistas.

No obstante, también está de acuerdo con que la gente se sienta a gusto consigo misma; ella quería mostrarse así al mundo, no importando las críticas.

Todo se trata de hacer lo que te haga sentir mejor. Menciona que el empoderamiento es el mismo si usas una gran sudadera o un corset Gucci.

Concluye que el mostrar tu cuerpo y tu piel (o no hacerlo) no debería restar respeto a tu persona; y no quiere ser admirada sólo por ser "deseable".

Con información de Instagram, Vogue y Yahoo.