Paco Stanley no tenía necesidad de vender drogas: Benito Castro

Benito Castro también reveló que fue citado por la Procuraduría para declarar tras la muerte de Paco Stanley

En su canal de youtube, el Escorpión Dorado realizó una entrevista al actor Benito Castro, quien confesó que tuvo que ir a la Procuraduría a rendir su declaración tras el asesinato del conductor Paco Stanley. Además, aseguró que el presentador nunca tuvo necesidad de vender cocaína ya que ganaba mucho dinero.

También comentó que en esos años pasaban muchas horas en la oficina Paco Stanley, en donde bebían cognac y whisky: incluso, llegaron a intercambiar cocaína en los baños; “no me vendía coca, yo traía lo mío y el perico es para compartirse, a veces él me daba o yo le daba en el baño, pero no vendía”, dijo Benito.

“No tenía necesidad de vender cocaína porque ganaba un ‘chingamadral’ de dinero, sobre 350 mil pesos diarios en menciones de comerciales y televisión” Benito Castro

Además, Benito Castro reveló que tras la muerte de Paco Stanley, recibió un citatorio para ir a la Procuraduría a rendir su declaración y le preguntaron si el presentador le ofrecía cocaína, pero Benito contestó: “No, yo le daba a él” .

Finalmente, Benito Castro confesó que el día del asesinato de Paco Stanley él no estaba comiendo con ellos porque tenía ya más de un año de no trabajar con el conductor porque ya estaba grabando 'La Güereja y Algo Más'.

“No veía a mi amigo. Lo había visto un par de semanas antes, fui a cotorrear con él un ratito, me tomé unas copas de vino tinto porque ya no podía tomar más”

El comediante reconoció que desde que conoció a Paco Stanley le creció el hígado dos puntos y casi tuvo cirrosis.

Benito Castro trabajó seis años con Paco Stanley y era su segundo al mando, todos los temas musicales que se hicieron fueron de su autoría. Tiene 120 temas registrados en la Sociedad de Compositores, a la cual pertenece hace más de 30 años.