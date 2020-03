Belinda sabe que hay quienes viven al día o no tienen qué comer, por ello pide al gobierno ayudarlos

Belinda compartió en sus historias de Instagram una fuerte reflexión acerca del coronavirus, luego de que se enterara que uno de sus tíos podría estar enfermo .

A través de las historias de su Instagram, Belinda reflexionó sobre el impacto de la enfermedad para los menos favorecidos. En ese sentido respecto aseguró que no es momento para hacer bromas o memes sobre el Covid-19, como tampoco subir recetas o videos de TikTok pues provoca que no se haga conciencia sobre lo que está ocurriendo en México y el mundo.

Belinda critica a quienes hacen videos de bromas en la cuarentena de coronavirus #Covid_19 pic.twitter.com/WqguTV4lj0 — Pau Watanabe (@WatanabePau) March 30, 2020

La intérprete de ‘Amor a Primera Vista’ reveló que tanto su abuela -quien padece de enfisema pulmonar - y uno de sus tíos -que tiene ya 87 años de edad-, se encuentran muy enfermos y que, éste último podría tener coronavirus por lo que se encuentra realmente preocupada.

Sin embargo, también expresó que se encuentra preocupada por todos, por la humanidad pues:

“Se están muriendo miles de personas en el mundo y nosotros estamos subiendo cosas de risa y de bromas y de juegos. A mí no me hace gracia. Por eso no me conecto a redes sociales”. Belinda, cantante

Belinda habló sobre la situación de coronavirus en México y el mundo

Belinda exhorta a sus seguidores y a todos en general a ser conscientes e informarnos más respecto al Covid-19 pues asegura que la nutre más ver las noticias, leer un libro, hablar con su familia que se encuentra lejos de ella y pensar en que poder hacer para ayudar a los demás.

Aseguró que no crítica a nadie en específico sobre subir videos de TikTok pero invita a pensar que hay mucha gente que no tiene que comer, que no tiene las posibilidades de afrontar la pandemia debido a sus condiciones socioeconómicas; piensa que lo más seguro es que en México las cosas se van a poner peor pues no se cuenta con la infraestructura que hay en otros países.

EN MÉXICO VA A ESTAR PEOR dice belinda de la pandemia de coronavirus #covid19 pic.twitter.com/vZNLHu4dCk — Pau Watanabe (@WatanabePau) March 30, 2020

“No tenemos ni la mitad de lo que tienen otros países, ¿Cómo le vamos a hacer?” Belinda, cantante

La también actriz dijo que en el país no se llegue a los extremos de decidir por la vida de los demás y que la edad o el estado socioeconómico influyan pues hay quienes no pueden pagar un hospital o un tratamiento en caso de tener Covid-19.

Ante esto, Belinda invita a todos a quedarse en su casa pues asegura que hay quienes aún no se lo toman en serio y siguen saliendo a las calles. Se dijo consciente que hay quienes viven al día y está consciente que hay quienes no tienen que comer pues son el sustento de sus familias.

La cantante espera que tanto el gobierno como los que puedan ayudar a estas familias puedan crear una iniciativa que pueda ayudar a todos a salir adelante y apoyarse mutuamente.